Бурджанадзе обвинила главу «Грузинской мечты» в политической реанимации Саакашвили
Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН объяснила, почему она поддерживает нынешнюю акцию протеста в Тбилиси.
В Тбилиси продолжается акция протеста с требованием внеочередных парламентских выборов. Митингующие собрались у здания парламента, перекрыли проспект Руставели, передаёт РИА Новости.
На 17 ноября намечен единый митинг оппозиции. Партия Саакашвили заявляет, что это будет «всеобщий народный сбор, который в кратчайшие сроки завершит власть» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сообщает издание «Грузия-онлайн».
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Оппозиция требует перехода уже в будущем году к пропорциональной схеме при нулевом избирательном барьере.
Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что на этот раз оппозицию объединила «непорядочность нынешней власти».
«То, что вчера сделала наша власть, выходит за рамки не только политического, но и человеческого приличия. До этого она дала обещание, которые позволили закончиться протестным акциям (они прошли в июне сего года как следствие скандала в парламенте после появления в нём депутата Госдумы Гаврилова - НСН). Мы, как и международное сообщество, поверили слову Иванишвили. Но вчера получили то, что получили. Никто не верит, что парламентское решение было принято без личного участия Бидзины Иванишвили. У нас маленькая страна, все друг друга знают – эти люди (проголосовавшие против пропорциональной системы – НСН) никогда бы не позволили себе перечить Иванишвили. Напомню, что ввести пропорциональную систему выборов «Грузинская мечта» требовала при президенте Саакашвили, утверждая, что без неё выборы не будут справедливыми. Но когда они пришли в 2012 году к власти, тут же об этом забыли», - сказала глава оппозиционной партии.
Бидзина Иванишвили чересчур заигрался со своими политическими противниками в лице сторонников Михаила Саакашвили, которым на руку шумные протестные акции, заметила Бурджанадзе.
«Для группировки Саакашвили улица – это естественная среда. Я давно предупреждала Иванишвили, что его кооптация с командой Саакашвили преступна против грузинского народа. Иванишвили был избран как раз для того, чтобы восстановить справедливость, наказать его и команду, а не сохранять их во власти. С 2012 года Иванишвили сохранял ЕНД в качестве пугала на всех выборах. Он понимал, что теряет популярность и говорил людям: «Если вы меня не изберёте, то придёт Саакашвили, который намного хуже», - заметила глава партии.
Оппозиция будет действовать сообща до тех пор, пока сторонники Саакашвили не поставят вопрос о его возвращении в Грузию.
«Сегодня мы вынуждены встать все против одного, несмотря на разницу в политических взглядах, на то, что испытывают друг к другу не очень тёплые человеческие чувства. Но это единственный шанс, чтобы не дать Иванишвили положить Грузию в карман. Это объединение временное. Оно для того, чтобы добиться изменений по выборам. Естественно, если Саакашвили будет перетягивать на свою сторону силу, чтобы вернуться, то это единство сразу разрушиться. Лично я против единоличного правления Иванишвили, но я и против возвращения во власть Саакашвили и ЕНД», - отметила собеседница НСН.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что правящая партия сможет переломить ситуацию в свою пользу, но для этого ей следует отказаться от «глупых решений».
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