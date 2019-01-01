Грузинский политолог предрек окончание волнений в Тбилиси

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе стал новым спикером парламента страны после того, как эту должность на фоне массовых акций протеста в Тбилиси покинул Ираклий Кобахидзе. В его поддержку единогласно проголосовали 94 депутата. Перед голосованием Талаквадзе объявил, что грузинский парламент будет закрыт для депутатов из России до тех пор, пока Южная Осетия и Абхазия заявляют о своей независимости, передает РИА Новости.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что вряд ли Талаквадзе сможет стать компромиссной фигурой между партиями «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение».

«Не думаю, что это будет компромиссная фигура: он не раз выступал с очень справедливой, жесткой критикой нациста Саакашвили. Иначе, как нацистами и сообщниками Саакашвили я этих людей (представителей «Единого национального движения» — НСН) назвать не могу», — заявил политолог.

Несмотря на это, по мнению Мамрадзе, оппозиция сейчас не заинтересована в дестабилизации ситуации в стране, тем более все ее требования, помимо отставки главы МВД Георгия Гахарии уже выполнены.

«То, что называется парламентской оппозицией, это собственно «нацисты Саакашвили», их всего шесть человек во фракции, это минимальное количество под командованием Романа Гоциридзе, бывшего президента Национального банка и верного слуги Саакашвили. Это уже второе крыло, которое отрешилось от Саакашвили, в значительной степени это «Европейская Грузия» во главе с Гига Бокерия. Но они сейчас не активничают. На самом деле, они не заинтересованы в дестабилизации, потому что это люди, которые прекрасно себя чувствуют при Иванишвили (председатель партии «Грузинская мечта»). Почти все они или члены их семей в крупном бизнесе. Их никто не притеснял. Они приезда того же Саакашвили вовсе не желают. Не зря Бокерия в первый же день объяснял, что это длительный должен быть процесс, что только выборами можно сменять власть. Тем самым он открещивался от призыва Саакашвили, что надо войти в здание парламента. Все требования, кроме отставки министра внутренних дел, уже выполнены», — отметил руководитель грузинского Института стратегии и управления.