Грузинские власти и оппозиция ожидают друг у друга нервный срыв
Тбилисский политолог в эфире НСН предсказал, что протесты оппозиции в стране могут продлиться целый год, до парламентских выборов.
В Тбилиси в четверг возле здания правительства Грузии вновь произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Представители оппозиции сегодня пытались прорвать линию оцепления полиции и заблокировать здание грузинского кабинета министров. Им удалось повесить замок на ограду здания правительства. Другая группа оппозиционеров намеревалась внести на территорию дома олигарха Бидзины Иванишвили (в Грузии его называю фактическим хозяином страны – НСН) мусорную урну, символизирующую призыв «выкинуть министров», но полиция предотвратила попытку.
Сообщается, что оппозиционеры намерены продолжать акцию.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что митинги и беспорядки в стране мешают экономическому развитию государства, сообщает RT.
Тбилисский политолог Гела Васадзе рассказал в эфире НСН, что организаторы оппозиционного протеста анонсировали массовый митинг 25 ноября.
«Оппозиция выбрала весьма креативный метод протеста, когда они вешают замки на государственные учреждения. Они намерены продолжать такие точечные акции, неприятные для власти, но насколько они эффективны для оппозиции – мне трудно сказать», - заметил грузинский политолог.
Эксперты не исключают, что акции протеста оппозиции могут продлится до парламентских выборов, которые намечены на октябрь 2020 года. Этому способствует политическая выгода оппозиции оставаться таким образом в центре внимания общества, полагает собеседник НСН.
«У меня есть ощущение, что власть и оппозиция не знают, как им сейчас выйти из сложившейся ситуации. Оба лагеря ждут, у кого сдадут нервы. Власть очень надеялась на радикализацию протестов, что оппозиция пойдёт на силовой вариант, а у власти достаточно ресурсов чтобы его подавить и выставить в плохом свете оппозицию. Но она понимает, что этого делать нельзя. Идёт игра нервов, которая может продлиться целый год, до выборов, потому что власть, отказав в предвыборных требованиях оппозиции, запустила предвыборную кампанию», - заключил политолог Васадзе.
Ранее НСН сообщила, что грузинскую оппозицию заставили снять цепи с парламентских дверей. 18 ноября в Тбилиси оппозиционный митинг на проспекте Руставели был разогнан силами правопорядка. До этого протестующие граждане заблокировали входы в парламент. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил о нарушении законодательства. Оппозиция добивается перехода на пропорциональную избирательную систему в ходе парламентских выборов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Москвичам рассказали о наступлении неклассической зимы
- Минздрав: Тесты на наркотики при получении прав начнутся с 1 июля 2020 года
- Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
- Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь в Instagram
- Захарова пообещала следить за действиями НАТО в космосе