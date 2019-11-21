Грузинские власти и оппозиция ожидают друг у друга нервный срыв

В Тбилиси в четверг возле здания правительства Грузии вновь произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Представители оппозиции сегодня пытались прорвать линию оцепления полиции и заблокировать здание грузинского кабинета министров. Им удалось повесить замок на ограду здания правительства. Другая группа оппозиционеров намеревалась внести на территорию дома олигарха Бидзины Иванишвили (в Грузии его называю фактическим хозяином страны – НСН) мусорную урну, символизирующую призыв «выкинуть министров», но полиция предотвратила попытку.

Сообщается, что оппозиционеры намерены продолжать акцию.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что митинги и беспорядки в стране мешают экономическому развитию государства, сообщает RT.

Тбилисский политолог Гела Васадзе рассказал в эфире НСН, что организаторы оппозиционного протеста анонсировали массовый митинг 25 ноября.

«Оппозиция выбрала весьма креативный метод протеста, когда они вешают замки на государственные учреждения. Они намерены продолжать такие точечные акции, неприятные для власти, но насколько они эффективны для оппозиции – мне трудно сказать», - заметил грузинский политолог.