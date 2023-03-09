Грузинская оппозиция заявила о намерении продолжить протесты

Ранее оппозиционеры республики вышли на митинги после принятия парламентом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». В четверг партия «Грузинская мечта», движение «Сила народа» и парламентское большинство в совместном заявлении сообщили о решении отозвать документ.

«Сегодня обязательно будет акция. <...> Нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами», — цитирует Коберидзе РИА Новости.

Митинг планируют провести в 19:00 (18:00 мск) у парламента Грузии.

