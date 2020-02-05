Грузинская оппозиция назвала акцию «коридор позора» предупреждением власти
Лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что народ чувствует себя обманутым из-за невыполненного обещания правительства изменить схему голосования.
В Тбилиси 5 февраля началась протестная акция, которую анонсировали оппозиционные политические партии. Протестующие построили «коридор позора», активисты выстроились живой стеной, в руках у них плакаты и баннеры с критикой руководства Грузии. Оппозиционные партии требуют от грузинских властей смены смешанной схемы голосования на пропорциональную.
Лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что если власть не прислушается к голосу оппозиции, в стране может наступить опасный период.
«Эта акция предупредительная. Мы хотели напомнить власти, что мы не собираемся отказываться от борьбы, чтобы выборы были справедливыми, свободными и равноправными в Грузии. Кризис, который сейчас есть в стране, создан не оппозицией, а властью. Она обещала, что изменится выборная система, обещание было принято с восторгом, его ждали десятилетие. Президент Грузии с трибуны ООН громогласно заявила, что демократия пошла настолько вперед, что власть решила провести выборы пропорционально. И вдруг власть отказалась от своего обещания. Народ чувствует себя обманутым, и оппозиция чувствует себя обманутой. Западные лидеры и представители так же. Такое оскорбление никто не мог проглотить. Это обман нации. Это очень важно для того, чтобы в 2020 году не дошло до дестабилизации и революции. Оппозиция не агрессивна. Но если власть не услышит такие предупредительные акции, как сегодня, потом мы перейдем на более масштабные, хотя, честно говоря, и не хотелось бы», - уточнила она.
Ранее Нино Бурджанадзе заявляла НСН, что в Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран. Политик при этом подчеркнула, что намечающиеся в России законодательные и конституционные изменения — это внутреннее дело страны.
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