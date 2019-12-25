Нино Бурджанадзе не видит перспектив у грузинского «нормандского формата»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». Она заявила, что на данный момент у Грузии «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу своих международных партнеров. По ее мнению, если Грузия вступит в диалог с Россией, не будучи с ней на равных, переговоры не будут эффективными. «Мы предлагаем нашим друзьям использовать свои дипломатические способности в нашу пользу», — пояснила она. Кроме того, президент Грузии подчеркнула, что вступление в диалог с Россией не означает автоматических уступок Москве, добавив, что страны должны использовать все возможности для налаживания двусторонних отношений.

Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире НСН отметила нежелание грузинских властей выходить на уровень самостоятельных переговоров с Москвой.

«Я не думаю, что Россия согласится на какой-либо новый "Нормандский формат". Моя позиция абсолютно четкая - есть много мировых площадок, где Россия и Грузия могут разговаривать. Хотя я вижу, что наши руководители не пользуются этими возможностями. Единственным исключением стала встреча Лаврова с Залкалиани (Давид Залкалиани – министр иностранных дел Грузии – прим. НСН), да и то, грузинская сторона начала оправдываться, что встреча состоялась, потому что настояли наши западные партнеры. У наших руководителей не хватает духа на самом деле, чтобы спланировать такие встречи международного формата для начала диалога», - заявила она.

Политик добавила, что грузинским властям нужно перестать прятаться за спиной у западных партнеров.