Нино Бурджанадзе не видит перспектив у грузинского «нормандского формата»
Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» в эфире НСН рассказала, что для восстановления российско-грузинских отношений необходим прямой диалог Москвы и Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат». Она заявила, что на данный момент у Грузии «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу своих международных партнеров. По ее мнению, если Грузия вступит в диалог с Россией, не будучи с ней на равных, переговоры не будут эффективными. «Мы предлагаем нашим друзьям использовать свои дипломатические способности в нашу пользу», — пояснила она. Кроме того, президент Грузии подчеркнула, что вступление в диалог с Россией не означает автоматических уступок Москве, добавив, что страны должны использовать все возможности для налаживания двусторонних отношений.
Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире НСН отметила нежелание грузинских властей выходить на уровень самостоятельных переговоров с Москвой.
«Я не думаю, что Россия согласится на какой-либо новый "Нормандский формат". Моя позиция абсолютно четкая - есть много мировых площадок, где Россия и Грузия могут разговаривать. Хотя я вижу, что наши руководители не пользуются этими возможностями. Единственным исключением стала встреча Лаврова с Залкалиани (Давид Залкалиани – министр иностранных дел Грузии – прим. НСН), да и то, грузинская сторона начала оправдываться, что встреча состоялась, потому что настояли наши западные партнеры. У наших руководителей не хватает духа на самом деле, чтобы спланировать такие встречи международного формата для начала диалога», - заявила она.
Политик добавила, что грузинским властям нужно перестать прятаться за спиной у западных партнеров.
«Моя позиция была всегда абсолютно однозначной. Для того чтобы в российско-грузинских отношениях произошел прорыв, нужен прямой диалог с глазу на глаз с Россией. Нужно уже набраться смелости и вести себя как независимое государство. Так, как ведут себя взрослые люди, а не прятаться постоянно за спиной наших западных партнеров. Их потом можно привлечь как гарант выполнения договоренностей. Но высшие грузинские руководители должны разговаривать с высшим российским руководством, и только достигнутые в этих форматах договоренности могут сдвинуть российско-грузинские отношения и произвести прорыв в этих отношениях. А ни на какой новый нормандский формат на данном этапе Россия не согласится», - повторила она свое мнение.
В сентябре президент Грузии Зурабишвили признавала, что стране следует пытаться выстраивать диалог с Россией. «Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», — сказала она. По словам президента, страна должна использовать второй путь для урегулирования конфликта, чтобы не остаться замкнутой в себе. Такое заявление она сделала после того, как на полях Генассамблеи ООН впервые за десять лет прошла двусторонняя встреча министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей