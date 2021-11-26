Грин-пасс для общественного транспорта вводят в Италии
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что действие грин-пасса в стране будет распространено на общественный транспорт и региональные электрички с 6 декабря по 15 января, сообщает пресс-служба итальянского кабмина.
По его словам, также было принято решение об обязательной вакцинации, включая третью дозу, не только медработников, но и всего персонала медучреждений, военных, а также сотрудников правоохранительных органов и образовательных учреждений.
Он отметил, что кофид-сертификат для работы и поездок на транспорте можно получить на основе теста на COVID-19. Грин-пасс для прочих случаев будет выдаваться только на основе справки о вакцинации или перенесённом заболевании, причём срок действия данного документа сократили с года до девяти месяцев.
Ранее глава минздрава Франции Оливье Веран заявил, что с 29 ноября срок действия в стране ПЦР-тестов на коронавирус сократят в три раза - с 72 до 24 часов.
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