Грин-пасс для общественного транспорта вводят в Италии

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что действие грин-пасса в стране будет распространено на общественный транспорт и региональные электрички с 6 декабря по 15 января, сообщает пресс-служба итальянского кабмина.

Австрия введет национальный локдаун из-за COVID-19

По его словам, также было принято решение об обязательной вакцинации, включая третью дозу, не только медработников, но и всего персонала медучреждений, военных, а также сотрудников правоохранительных органов и образовательных учреждений.

Он отметил, что кофид-сертификат для работы и поездок на транспорте можно получить на основе теста на COVID-19. Грин-пасс для прочих случаев будет выдаваться только на основе справки о вакцинации или перенесённом заболевании, причём срок действия данного документа сократили с года до девяти месяцев.

Ранее глава минздрава Франции Оливье Веран заявил, что с 29 ноября срок действия в стране ПЦР-тестов на коронавирус сократят в три раза - с 72 до 24 часов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Общественный ТранспортКоронавирусКарантинИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры