«До 24 часов». Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов

Глава минздрава Франции Оливье Веран заявил, что срок действия в стране ПЦР-тестов на коронавирус сократят в три раза - с 72 до 24 часов, сообщает РИА Новости.

СМИ: Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

По его словам, новые нормы начнут действовать с 29 ноября.

Ранее в правительстве Франции заявили о наличии признаков быстрого распространения очередной, пятой, волны коронавируса, представитель властей Габриель Атталь отметил, что число выявляемых в стране случаев COVID-19 за прошедшую неделю выросло почти на 80%.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КоронавирусАнализыФранция
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