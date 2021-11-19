Австрия введет национальный локдаун из-за COVID-19

Национальный локдаун введут в Австрии из-за ситуации с коронавирусом, меры начнут действовать с 22 ноября. Об этом заявил канцлер Александер Шелленберг на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с властями регионов.

Хотите, как в Австрии? Инфекционист предрек России локдаун для непривитых

«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка», — приводит слова Шеленнберга РИА Новости.

Кацлер добавил, что локдаун для привитых и переболевших COVID-19 закончится автоматически с 13 декабря.

В Австрии с 15 ноября действует локдаун для невакцинированных от коронавируса, однако несмотря на ограничения суточные показатели заболеваемости продолжают расти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстрияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры