Австрия введет национальный локдаун из-за COVID-19
Национальный локдаун введут в Австрии из-за ситуации с коронавирусом, меры начнут действовать с 22 ноября. Об этом заявил канцлер Александер Шелленберг на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с властями регионов.
«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка», — приводит слова Шеленнберга РИА Новости.
Кацлер добавил, что локдаун для привитых и переболевших COVID-19 закончится автоматически с 13 декабря.
В Австрии с 15 ноября действует локдаун для невакцинированных от коронавируса, однако несмотря на ограничения суточные показатели заболеваемости продолжают расти.
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