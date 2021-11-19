Австрия введет национальный локдаун из-за COVID-19

«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка», — приводит слова Шеленнберга РИА Новости.

Кацлер добавил, что локдаун для привитых и переболевших COVID-19 закончится автоматически с 13 декабря.

В Австрии с 15 ноября действует локдаун для невакцинированных от коронавируса, однако несмотря на ограничения суточные показатели заболеваемости продолжают расти.

