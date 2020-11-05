Греция вводит всеобщий карантин
Власти Греции объявили о введении всеобщего карантина с 7 по 30 ноября из-за резкого роста случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции, которая транслируется по государственному телеканалу ERT-1.
Ранее о карантине объявили и другие страны Европы, сообщает РИА ФАН.
Президент РФ Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна в стране. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.
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