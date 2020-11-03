В Турции ограничат работу общепита и сферы развлечений из-за COVID-19
Власти Турции вводят ограничения по времени работы кафе, ресторанов, а также заведений сферы развлечений и обслуживания (кинотеатров и парикмахерских) в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Все вышеназванные заведения будут обязаны закрываться не позже 22:00. В дополнение к этим карантинным ограничениям вводится гибкий график функционирования государственных учреждений и частных компаний. Глава государства обратился к гражданам с призывом неукоснительно соблюдать масочный режим и другие предписания из-за пандемии, передает RT.
Сегодня стало известно о смерти в одном из отелей турецкого курорта Аланья пожилой россиянки. 74-летней отдыхающей стало плохо во время заплыва в море. Очевидцы вытащили ее на берег и передали врачам, однако медики не смогли спасти женщину.
В генконсульстве РФ в Анталье подчеркнули, что все смертельные случаи проверяются сейчас на коронавирус, однако на этот раз он не был подтвержден, отмечает «Свободная пресса». Уточняется, что пенсионерка умерла в результате утопления.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из-за границы, приехали после отдыха в Турции.
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