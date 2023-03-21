Грета Тунберг стала почетным доктором теологии
Университет Хельсинки присвоил экоактивистке Грете Тунберг звание почетного доктора факультета теологии.
Своим поступком учреждение рассчитывает обратить более пристальное внимание на состояние Земли и права человека. Профессор университета Мартти Ниссинен восхитился смелостью и влиятельностью Тунберг.
1 марта Грета Тунберг была задержана сотрудниками полиции в норвежской столице за демонстрации против строительства ветряной электростанции на территории коренного народа страны.
Ранее климатические активисты приклеили себя к стенам офиса местной правящей партии, а также приковали себя к радиатору отопления.
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