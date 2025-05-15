Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ, в 2016 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Службу начал в 1994 году, занимал различные командные и штабные должности, включая командование 4-й отдельной танковой бригадой и 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. Весной 2022 года руководил операциями по освобождению Мариуполя и Авдеевки в ходе специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года ему присвоено воинское звание генерал-полковника.
До назначения на пост главнокомандующего Сухопутными войсками Мордвичев с 16 февраля 2023 года занимал должность командующего войсками Центрального военного округа. В апреле 2023 года он также возглавил группировку войск «Центр» в зоне специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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