Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ

Службу начал в 1994 году, занимал различные командные и штабные должности, включая командование 4-й отдельной танковой бригадой и 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. Весной 2022 года руководил операциями по освобождению Мариуполя и Авдеевки в ходе специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

До назначения на пост главнокомандующего Сухопутными войсками Мордвичев с 16 февраля 2023 года занимал должность командующего войсками Центрального военного округа. В апреле 2023 года он также возглавил группировку войск «Центр» в зоне специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

