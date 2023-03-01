Полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста в Осло
Норвежские полицейские в ходе задержания экоактивистов, которые несколько дней блокируют входы в министерств в Осло, унесли с протестов Грету Тунберг. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
Отмечается, что протестующие заблокировали проходы в здания Министерства климата и окружающей среды, а также Министерства торговли, промышленности и рыболовства. Из-за акций министру нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланду пришлось отменить визит в Великобританию.
Местные СМИ также сообщают, что из-за акции работники ведомств с начала недели вынуждены работать удаленно.
Экоактивисты третий день протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Два года назад местный суд постановил, что две ветряные электростанции нарушают права коренного народа, который разводит оленей. Жители требовали убрать турбины, так как их звук пугает скот.
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