Фидан проводит встречу с делегацией РФ перед переговорами с Украиной в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

Переговоры между Фиданом и российской стороной состоялись в рабочем офисе администрации президента Турции в резиденции Долмабахче и начались около 20:50 мск. Министр прибыл в Стамбул из Антальи, где ранее участвовал в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.