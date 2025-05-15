Фидан проводит встречу с делегацией РФ перед переговорами с Украиной в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан проводит встречу с российской делегацией, прибывшей в Стамбул на переговоры с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

Переговоры между Фиданом и российской стороной состоялись в рабочем офисе администрации президента Турции в резиденции Долмабахче и начались около 20:50 мск. Министр прибыл в Стамбул из Антальи, где ранее участвовал в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

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Запланированные с Украиной переговоры станут первой очной встречей российских и украинских представителей за последние три года. Последний раз переговорные группы обеих стран встречались лично в марте 2022 года.

Российскую сторону, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он подчеркнул, что главная цель этих прямых переговоров — «в конечном итоге добиться долгосрочного мира, устранив коренные причины конфликта». Мединский также отметил готовность России рассмотреть возможные компромиссные решения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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