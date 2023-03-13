Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши
Климатические активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), а также приковались к радиатору отопления, сообщает издание Onet.
По информации издания, представители движения «Климатическая солидарность» требуют встречи с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, так как он сих пор не ответил на открытое письмо с требованиями изменений в польской энергетической политике.
Издание отмечает, что на место акции уже прибыла полиция.
Ранее активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы. Тогда участники акции прервали встречу и выразили несогласие с пропагандой исторической лжи.
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