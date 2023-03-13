Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши

Климатические активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), а также приковались к радиатору отопления, сообщает издание Onet.

Экоактивисты разгромили завод Lafarge во Франции

По информации издания, представители движения «Климатическая солидарность» требуют встречи с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, так как он сих пор не ответил на открытое письмо с требованиями изменений в польской энергетической политике.

Издание отмечает, что на место акции уже прибыла полиция.

Ранее активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы. Тогда участники акции прервали встречу и выразили несогласие с пропагандой исторической лжи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Акция ПротестаАкцияАктивистыПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры