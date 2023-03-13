Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши

По информации издания, представители движения «Климатическая солидарность» требуют встречи с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, так как он сих пор не ответил на открытое письмо с требованиями изменений в польской энергетической политике.

Издание отмечает, что на место акции уже прибыла полиция.

Ранее активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы. Тогда участники акции прервали встречу и выразили несогласие с пропагандой исторической лжи.

