Граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая
Снятие ограничений на посещение Японии, действовавших в условиях пандемии коронавируса, относится и к гражданам России. Такое уточнение дали ТАСС в японском посольстве в российской столице.
С этого числа власти Японии больше не будут требовать от туристов предъявления результатов ПЦР-теста. По данным МИД страны, будут отменены и другие ограничительные антиковидные меры.
Министерство здравоохранения Японии внесло COVID-19 в реестр сезонного заболевания респираторного заболевания, приравняв его к вирусу гриппа.
Как отмечает НСН, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко объявил сегодня о завершении пандемии коронавируса - спустя 3 года и 3 месяца после её начала,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru