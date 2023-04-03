Граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая

Снятие ограничений на посещение Японии, действовавших в условиях пандемии коронавируса, относится и к гражданам России. Такое уточнение дали ТАСС в японском посольстве в российской столице.

С этого числа власти Японии больше не будут требовать от туристов предъявления результатов ПЦР-теста. По данным МИД страны, будут отменены и другие ограничительные антиковидные меры.

ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире сократилось на 39%

Министерство здравоохранения Японии внесло COVID-19 в реестр сезонного заболевания респираторного заболевания, приравняв его к вирусу гриппа.

Как отмечает НСН, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко объявил сегодня о завершении пандемии коронавируса - спустя 3 года и 3 месяца после её начала,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры