Граждане РФ смогут въехать в Японию после отмены COVID-ограничений с 8 мая

Снятие ограничений на посещение Японии, действовавших в условиях пандемии коронавируса, относится и к гражданам России. Такое уточнение дали ТАСС в японском посольстве в российской столице.

С этого числа власти Японии больше не будут требовать от туристов предъявления результатов ПЦР-теста. По данным МИД страны, будут отменены и другие ограничительные антиковидные меры.