Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса спустя 3 года и 3 месяца завершилась, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на конференции «Неделя медицинского образования-2023», передает ТАСС.
Он отметил, что необходимо увековечить гражданский подвиг врачей и осмыслить приобретенный за этот период времени опыт.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новой вспышки пандемии коронавируса. По его словам, пока популяционный иммунитет, который в России создали с помощью вакцинации и за счет переболевших, срабатывает. Он также призвал граждан с хроническими заболеваниями соблюдать осторожность, несмотря на то, что ситуация в целом под контролем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru