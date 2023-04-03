Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса спустя 3 года и 3 месяца завершилась, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на конференции «Неделя медицинского образования-2023», передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо увековечить гражданский подвиг врачей и осмыслить приобретенный за этот период времени опыт.

ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире сократилось на 39%

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новой вспышки пандемии коронавируса. По его словам, пока популяционный иммунитет, который в России создали с помощью вакцинации и за счет переболевших, срабатывает. Он также призвал граждан с хроническими заболеваниями соблюдать осторожность, несмотря на то, что ситуация в целом под контролем.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусПандемияГеннадий Онищенко

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