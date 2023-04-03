Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новой вспышки пандемии коронавируса. По его словам, пока популяционный иммунитет, который в России создали с помощью вакцинации и за счет переболевших, срабатывает. Он также призвал граждан с хроническими заболеваниями соблюдать осторожность, несмотря на то, что ситуация в целом под контролем.

