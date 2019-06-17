Спецслужбы ДНР знают имена причастных к гибели Александра Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали лиц, причастных к убийству бывшего главы Александра Захарченко. По данным источника программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» на телеканале «Россия 1», к организации взрыва, в результате которого погиб Захарченко, причастен помощник начальника 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин.

Источник сообщил, что именно на этом сотруднике украинской контрразведки «кровь героев ДНР» Арсена Павлова (псевдоним Моторола) и Александра Захарченко, передает RT.

Кроме того, названы имена и других участников украинских спецслужб, причастных к терактам в ДНР, сообщает РЕН ТВ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что установлены имена организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Захарченко, сообщает РИА ФАН.

Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Ранее начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире НСН опроверг заявления украинской стороны о приближении к Донецку.

