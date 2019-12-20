Жажду Трампа ускорить импичмент объяснили выборами

«Это логичное действие, потому что самое неприятное для Трампа в нынешней ситуации — перевод импичмента в формат длинного процесса. Ему нужно, чтобы эта история закончилась как можно быстрее. Цель демократов — максимально приблизить процесс импичмента к выборам, а цель Трампа — подойти к выборам максимально «чистым». Если никаких новых форс-мажоров не будет, понятно, как ситуация закончится. Форсируя процесс импичмента, Трамп развязывает себе руки», — сказал американист.

К тому же скорость решения этого дела гарантирует Трампу то, что не появится какой-то новый компромат, который усугубит его положение.

«На нынешнем уровне импичмент скорее опасен Демократической партии. Этот процесс ее дискредитирует. Но если вдруг начнут появляться какие-то новые материалы по деятельности Трампа, по тому, как он сводил счеты с представителями демократов, то все еще может измениться. Поэтому ему выгодней этот процесс форсировать», — считает Евстафьев.

Ранее Палата представителей США одобрила импичмент Дональду Трампу. Большинством голосов конгрессмены проголосовали за резолюцию о его отстранении от власти - 230 голосов против 197. Представители демократов, составляющие большинство в нижней палате, единодушно выступили за импичмент, только трое проголосовали против. Сейчас это вопрос будет обсуждаться в Сенате. Поводом для импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы хотят доказать, что в его ходе американский лидер давил на Зеленского, чтобы тот способствовал началу процесса о коррупции в отношении сына Джо Байдена. Байдена называют главным политическим оппонентом Трампа на выборах. Представители Демократической партии обвиняют президента в том, что он воспользовался своей должностью в личных целях.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что рейтинг одобрения Дональда Трампа в ходе слушаний об импичменте в Палате представителей не упал, а наоборот вырос. Общество считает, что преступление президента не очевидно.

