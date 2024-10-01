«Готовились десятилетия!»: Израиль вызвал управленческий коллапс в рядах «Хезболлы»

Ликвидировав и ранив руководство «Хезболлы», Израиль вызвал дезорганизацию в рядах движения, однако «Хезболла» десятилетиями готовилась к войне с ЦАХАЛ, сказал НСН Сергей Балмасов.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) создала максимально выгодные условия для проведения сухопутной операции и нанесения поражения противнику, вызвав «управленческий коллапс» в рядах ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил в эфире НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Разрастание войны: ЦАХАЛ начал бои с «Хезболлой» в рамках наземной операции

Израиль начал «ограниченную наземную операцию» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре «Хезболлы». ВС Ливана и Временные силы ООН покинули позиции в приграничных с Израилем областях, передав их «Хезболле». Балмасов подчеркнул, что «Хезболла» десятилетиями готовилась к войне с Израилем.

«На самом деле, «Хезболла» десятилетиями готовилась к войне с Израилем. Эта война перманентно в том или ином виде велась, в том числе и приграничная. Значительная часть шиитской общины Израиля – это фактически резерв «Хезболлы», который проходил регулярные стрельбы, регулярную военную подготовку. Стоит отметить, что ликвидации и ранения значительной части представителей руководства организации вызвали некий управленческий, если не коллапс, то временную дезорганизацию. Естественно, израильтянам нужно было этим воспользоваться. Вот что они пытаются, собственно, и сделать, речь идет, в том числе, и о реабилитации за 2006 год – единственную арабо-израильскую войну, которая Израилем хотя и не была проиграна, но и не была выиграна. Здесь у «Хезболлы» есть ресурсы и возможности, другое дело, насколько решительно будет действовать Израиль. Он создал условия максимально выгодные для проведения сухопутной операции и нанесения поражения противнику», - сказал собеседник НСН.
«Восстанет из пепла!»: Похороны «Хезболлы» назвали преждевременными

По его словам, Израиль решится на полномасштабную зачистку «Хезболлы» в случае успеха «ограниченной наземной операции».

«Буферная зона в 20 километров ничего не решает, потому как у «Хезболлы» есть ракеты более 150 километров радиуса действия, переброшенные через сирийскую территорию, в том числе Ираном. Есть израильские данные, что это будет лишь 20 километров, это будет лишь первоначальный этап, делается это с осторожностью. Если что-то серьезно не пойдет, будут потери, такие как в 2006 году или больше, то возможно они ограничатся (созданием буферной зоны - прим. НСН). Если все пойдет более-менее удачно, то здесь сама логика вынуждает провести полномасштабную зачистку и максимально ликвидировать эту угрозу», - отметил эксперт.

В 2006 году в ходе военной операции потери Израиля исчислялись сотнями бойцов.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что Запад не вводит против Израиля жесткие санкции и решительно не осуждает его действия в секторе Газа и Ливане, как спецоперацию России на Украине, потому что для них «это другое».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокВойнаЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры