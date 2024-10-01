«Готовились десятилетия!»: Израиль вызвал управленческий коллапс в рядах «Хезболлы»

По его словам, Израиль решится на полномасштабную зачистку «Хезболлы» в случае успеха «ограниченной наземной операции».



«Буферная зона в 20 километров ничего не решает, потому как у «Хезболлы» есть ракеты более 150 километров радиуса действия, переброшенные через сирийскую территорию, в том числе Ираном. Есть израильские данные, что это будет лишь 20 километров, это будет лишь первоначальный этап, делается это с осторожностью. Если что-то серьезно не пойдет, будут потери, такие как в 2006 году или больше, то возможно они ограничатся (созданием буферной зоны - прим. НСН). Если все пойдет более-менее удачно, то здесь сама логика вынуждает провести полномасштабную зачистку и максимально ликвидировать эту угрозу», - отметил эксперт.

В 2006 году в ходе военной операции потери Израиля исчислялись сотнями бойцов.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что Запад не вводит против Израиля жесткие санкции и решительно не осуждает его действия в секторе Газа и Ливане, как спецоперацию России на Украине, потому что для них «это другое».

