«Восстанет из пепла!»: Похороны «Хезболлы» назвали преждевременными

Движение «Хезболла» переживет временный кризис и продолжит воевать против Израиля, при этом Иран не будет вмешиваться в их конфликт, заявил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее Израилю удалось ликвидировать в ходе авиаудара по Бейруту генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллу, а также еще нескольких командиров высшего звена.