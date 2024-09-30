«Восстанет из пепла!»: Похороны «Хезболлы» назвали преждевременными

Ликвидация предшественника Насраллы не привела к прекращению войны, а сейчас у «Хезболлы» уже появился новый лидер, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.

Движение «Хезболла» переживет временный кризис и продолжит воевать против Израиля, при этом Иран не будет вмешиваться в их конфликт, заявил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее Израилю удалось ликвидировать в ходе авиаудара по Бейруту генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллу, а также еще нескольких командиров высшего звена.

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«Ликвидировали Насраллу и почти всю командную верхушку "Хезболлы". Очевидно, на время "Хезболла" вверглась в серьезный кризис, но трудно сказать, как долго он будет. Сейчас уже появился новый лидер, его двоюродный брат, он будет сейчас заниматься кадровой политикой. В 1992 году, когда Израиль ликвидировал предшественника Насраллы, израильские газеты писали, что война закончена, потому что убит лидер. Сейчас у нас 2024 год, и с тех пор все время шла война. Организации такого типа никуда не деваются в результате физического устранения руководства, они возвращаются обратно. К том уже "Хезболла" - это политическая партия, которая достаточно хорошо сидит в политическом поле Ливана. Это тоже в определенной степени позволит ей отряхнуться и восстать из пепла. Так что, я думаю, что еще рано хоронить "Хезболлу" как организацию», - сказал Чупрыгин.

По его мнению, Иран ограничится антиизраильскими заявлениями, но не будет вмешиваться в конфликт.

«Я совсем не жду вступления Ирана в конфликт. С самого начала Иран от него дистанцировался, да и сейчас не демонстрируют какого-либо желания ввязываться во всю эту свару. Тем более сейчас у них новый президент-реформатор Масуд Пезешкиан, который начал с того, что пригласил американцев к разговору. У него задачи совсем другие. Если сейчас Иран ввяжется в конфликт, будет нанесет урон его политической повестке. Они обязательно должны что-нибудь сказать, Пизашкиан уже выступил с достаточно антиизраильским заявлением, но дальше заявления, думаю, дело не пойдет», - заключил собеседник НСН.
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Проживающая в Ливане журналист и востоковед Анхар Кочнева ранее говорила «Радиоточке НСН», что Израиль уничтожил политическое, но не военное руководство «Хезболлы», которое может в ответ перейти к радикальным мерам. Она также предположила, что Иран и другие противники Израиля в какой-то момент нажмут на «красные кнопки».



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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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