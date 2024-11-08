Протестующие в Нови-Саде требуют отставки властей после трагедии на вокзале

В Нови-Саде, после трагического обрушения козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября, в котором погибли 14 человек, местные жители организовали протест и заблокировали Варадинский мост, сообщает оппозиционное издание Danas.

Они требуют отставки премьер-министра Милоша Вучевича, мэра Милана Джурича, а также требуют раскрытия деталей о реконструкции вокзала. Протестующие символически «окрасили» мост в красный цвет, выражая скорбь по погибшим.

Число жертв обрушения козырька вокзала в Нови-Саде возросло до 14

Акция поначалу прошла мирно, но вскоре ситуация обострилась. В ночь на 6 ноября протестующие испортили здания, сорвав флаги с офиса правящей партии, бросая камни и пиротехнику, а также повредив городскую администрацию. В ответ полиция применила спецсредства, после чего большинство участников разошлись. По данным полиции, более 10 человек были задержаны.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что новые протесты в Белграде, которые намечены на 11 ноября, могут привести к дальнейшим беспорядкам. Он также сообщил, что после отставки министра строительства Горана Весича последуют другие кадровые изменения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:ВокзалыПротестыСербия

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