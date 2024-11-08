Протестующие в Нови-Саде требуют отставки властей после трагедии на вокзале

В Нови-Саде, после трагического обрушения козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября, в котором погибли 14 человек, местные жители организовали протест и заблокировали Варадинский мост, сообщает оппозиционное издание Danas.

Они требуют отставки премьер-министра Милоша Вучевича, мэра Милана Джурича, а также требуют раскрытия деталей о реконструкции вокзала. Протестующие символически «окрасили» мост в красный цвет, выражая скорбь по погибшим.