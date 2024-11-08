Протестующие в Нови-Саде требуют отставки властей после трагедии на вокзале
В Нови-Саде, после трагического обрушения козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября, в котором погибли 14 человек, местные жители организовали протест и заблокировали Варадинский мост, сообщает оппозиционное издание Danas.
Они требуют отставки премьер-министра Милоша Вучевича, мэра Милана Джурича, а также требуют раскрытия деталей о реконструкции вокзала. Протестующие символически «окрасили» мост в красный цвет, выражая скорбь по погибшим.
Акция поначалу прошла мирно, но вскоре ситуация обострилась. В ночь на 6 ноября протестующие испортили здания, сорвав флаги с офиса правящей партии, бросая камни и пиротехнику, а также повредив городскую администрацию. В ответ полиция применила спецсредства, после чего большинство участников разошлись. По данным полиции, более 10 человек были задержаны.
Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что новые протесты в Белграде, которые намечены на 11 ноября, могут привести к дальнейшим беспорядкам. Он также сообщил, что после отставки министра строительства Горана Весича последуют другие кадровые изменения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru