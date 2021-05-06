Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая начинает официальную часть своего двухдневного официального визита в Киев, сообщает РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить с властями Украины вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Как ожидается, важное место на предстоящих дискуссиях будет занимать поведение России. В Госдепе ранее заявили, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью «подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России».
Визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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