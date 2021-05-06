Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить с властями Украины вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как ожидается, важное место на предстоящих дискуссиях будет занимать поведение России. В Госдепе ранее заявили, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью «подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России».

Визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

