Госсекретарь США посетит Украину на предстоящей неделе
Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Украину на следующей неделе, сообщил он CBS.
Отмечается, что это связано с растущей напряженностью с Россией, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Таким образом, визит Блинкена за несколько недель до встречи лидеров США и РФ «даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».
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