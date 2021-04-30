Госсекретарь США посетит Украину на предстоящей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Украину на следующей неделе, сообщил он CBS.

CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину

Отмечается, что это связано с растущей напряженностью с Россией, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Таким образом, визит Блинкена за несколько недель до встречи лидеров США и РФ «даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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