CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен может посетить Украину в мае текущего года, передает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Как сообщает телеканал, визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Таким образов, визит Блинкена за несколько недель до встречи лидеров США и РФ «даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».
Сроки потенциальной встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила Псаки.
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