CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину

Как сообщает телеканал, визит главы американского внешнеполитического ведомства может «снизить волнение» Киева на фоне возможной встречи грядущим летом глава России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Таким образов, визит Блинкена за несколько недель до встречи лидеров США и РФ «даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».

Сроки потенциальной встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждены, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила Псаки.

