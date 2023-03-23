Госдеп: Украина может попытаться вернуть территории не на поле боя

По его мнению, за одни территории Украина готова сражаться, а другие может попытаться вернуть «иными путями». Что конкретно имеется в виду глава Госдепартамента не уточнил.

Блинкен призвал Киев самостоятельно определиться со своим будущим. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут принимать решения по поводу утраченных Украиной территорий.

Слушания Блинкена в Сенате 22 марта сорвала активистка. Женщина обвинила госсекретаря в неисполнении дипломатических обязанностей и потребовала от него начать переговоры с Россией, передает НСН.

