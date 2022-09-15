Госдеп: целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России
Целью политики Соединенных Штатов должно стать разъединение экономик стран Центральной Азии и Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя помощника директора Агентства США по международному развитию (входит в Госдепартамент) Анджали Каур.
Как заявила дипломат, в США уже предпринимают направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста. «Эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — отметила она.
Напомним, администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом над ужесточением санкций в отношении Москвы. Планируется принять меры, схожие с внесением Москвы в американский список стран — спонсоров терроризма.
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