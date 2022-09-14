Глава ЕК: Санкции против России сохранятся, пока ее экономика не будет «разорвана»

«Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», — цитирует Ura.ru председателя ЕК.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов исключил отмену антироссийских санкций, напоминает телеканал «360». По словам дипломата, власти Европы рассматривают любые смягчения ограничений или их отмену как собственное поражение.

