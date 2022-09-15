Администрация Байдена и Конгресс обсудили ужесточение антироссийских санкций

Администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом над ужесточением санкций в отношении Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

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Планируется принять меры, схожие с внесением Москвы в американский список стран — спонсоров терроризма. В сам список США включить РФ не могут, поскольку это привело бы к нежелательным последствиям для западных стран.

Как отметил дипломат, американский Госдеп обсуждал с Конгрессом шаги по усилению ограничений против Москвы.

Напомним, введенные со стороны Соединенных Штатов ограничения против России на Украине сочли недостаточными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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