Администрация Байдена и Конгресс обсудили ужесточение антироссийских санкций
Администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом над ужесточением санкций в отношении Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Планируется принять меры, схожие с внесением Москвы в американский список стран — спонсоров терроризма. В сам список США включить РФ не могут, поскольку это привело бы к нежелательным последствиям для западных стран.
Как отметил дипломат, американский Госдеп обсуждал с Конгрессом шаги по усилению ограничений против Москвы.
Напомним, введенные со стороны Соединенных Штатов ограничения против России на Украине сочли недостаточными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru