Госдеп США заявил о стремлении военной помощью изменить динамику боев на Украине

Отвечая на вопрос об оценке США текущего развития ситуации в зоне конфликта, Прайс указал, что на Украине есть «несколько видов динамики», пишет РИА ФАН. С одной стороны, украинцы «продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя», с другой — на территории страны остаются «тысячи и тысячи российских военных», и военная техника РФ регулярно наносит удары по украинской инфраструктуре.

«Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности <...>, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

США намерены передать Украине в том числе боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны, отмечает телеканал «360».

