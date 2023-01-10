Госдеп США заявил о стремлении военной помощью изменить динамику боев на Украине
США, предоставляя Киеву дополнительную военную помощь, стремятся изменить динамику боевых действий на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс.
Отвечая на вопрос об оценке США текущего развития ситуации в зоне конфликта, Прайс указал, что на Украине есть «несколько видов динамики», пишет РИА ФАН. С одной стороны, украинцы «продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя», с другой — на территории страны остаются «тысячи и тысячи российских военных», и военная техника РФ регулярно наносит удары по украинской инфраструктуре.
«Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности <...>, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.
США намерены передать Украине в том числе боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны, отмечает телеканал «360».
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