США раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине

США направят Украине крупнейший в истории пакет помощи на $3 млрд, в который войдут в том числе боевые машины пехоты Bradley, зенитные ракеты Sea Sparrow и бронетранспортеры М113. Об этом сообщает РИА Новости.

США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд

Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон продемонстрирует «неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя».

По данным Пентагона, Киев получит ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением; точное число снарядов не уточняется. Также в пакет военной помощи войдут 50 машин Bradley, сто М113, 500 противотанковых ракет. Кроме того, США передадут Украине гаубицы, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерии и минометов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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