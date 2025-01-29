Госдеп США приветствовал решение о продлении санкций ЕС против России
29 января 202506:01
Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Европейского союза продлить санкции против России, сообщает госдепартамент.
Это произошло в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Также глава американской дипломатии призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов.
Ранее стало известно, что санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru