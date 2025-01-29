Госдеп США приветствовал решение о продлении санкций ЕС против России

Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Европейского союза продлить санкции против России, сообщает госдепартамент.

«Узкое окно»: Возможные санкции против нефти из РФ назвали ударом по самим США

Это произошло в ходе звонка с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Также глава американской дипломатии призвал Каллас к увеличению европейских оборонных расходов.

Ранее стало известно, что санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзСША

Горячие новости

Все новости

партнеры