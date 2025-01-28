«Узкое окно»: Возможные санкции против нефти из РФ назвали ударом по самим США
Трамп не будет «бить» по американской нефтяной индустрии, поскольку сам неоднократно заявлял, что является представителем ее интересов, отметил в эфире НСН эксперт Игорь Юшков.
У США осталось очень узкое окно для введения новых санкций против российской нефти, теперь любые такие ограничения будут сильно бить по самому Вашингтону, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее американский сенат утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов США. Он уже заявлял, что готов работать с президентом США Дональдом Трампом над введением новых санкций, в особенности в отношении крупнейших нефтяных компаний РФ, до «таких уровней, чтобы Россия села за стол переговоров». Между тем Трамп уже заявил о намерении вновь открыть добычу нефти на заповедных землях Аляски, утверждая, что это может целиком удовлетворить спрос Азии. Юшков отметил, что из-за новых санкций цены на нефть могут достигнуть пика.
«У американцев очень узкое окно для новых санкций. Если они введут много ограничений, которые реально будут мешать России продавать нефть, тогда РФ будет вынуждена сокращать экспорт, и на мировом рынке начнется дефицит. Соответственно, цены уйдут высоко, и сами США пострадают, потому что они импортер и покупатель нефти. Может повториться история 2022 года, когда рынок только перестраивался, когда для нас закрывались западные рынки, в том числе США ввели санкции, запрещающие к ним поставлять нефть. Пока месяц шли переговоры с Индией, мы сократили добычу на миллион баррелей в сутки. В принципе, небольшие объемы для мирового рынка. Но это привело к тому, что цены на нефть ушли к 120 долларам за баррель. И сами США пострадали. У них был исторический рекорд в июне 2022 года по стоимости бензина и дизеля на внутреннем рынке. Топливо на внутреннем рынке США зависит от цен на нефть. В итоге внутренний рынок очень сильно пострадал и популярность Байдена (бывшего президента США - ред. НСН) упала», - сказал Юшков.
Он выразил уверенность, что Трамп не будет «бить» по американской нефтяной индустрии, поскольку сам неоднократно заявлял, что является представителем ее интересов.
«Трамп понимает, что высокие цены – это невыгодно самим США. Но и низкие цены тоже невыгодны США. Если он загонит цену к 30-40 долларам за баррель, тогда не то, что на Аляске никто добывать не будет нефть, так еще и просто сланцевые проекты начнут закрываться. Трамп не ударит по американской нефтяной индустрии. Они его поддерживали на выборах, лоббируют свои интересы. Он в целом говорит, что является представителем их интересов. Если цены упадут, они первые пострадают. Предыдущая администрация в конце срока Байдена попыталась найти этот узкий коридор. Возможностей у Трампа, чтобы, по крайней мере, США не пострадали, крайне мало», - добавил собеседник агентства.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советники Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабный пакет санкций, которые должны поспособствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Указывается, что сценарий, который в конечном итоге выберет Трамп, будет имеет решающее значение для мирового рынка нефти. К какому сценарию сейчас склоняется избранный президент – неизвестно, передает «Радиоточка НСН».
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