«Узкое окно»: Возможные санкции против нефти из РФ назвали ударом по самим США

У США осталось очень узкое окно для введения новых санкций против российской нефти, теперь любые такие ограничения будут сильно бить по самому Вашингтону, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее американский сенат утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов США. Он уже заявлял, что готов работать с президентом США Дональдом Трампом над введением новых санкций, в особенности в отношении крупнейших нефтяных компаний РФ, до «таких уровней, чтобы Россия села за стол переговоров». Между тем Трамп уже заявил о намерении вновь открыть добычу нефти на заповедных землях Аляски, утверждая, что это может целиком удовлетворить спрос Азии. Юшков отметил, что из-за новых санкций цены на нефть могут достигнуть пика.