СМИ: Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России
Американские санкции против топливно-энергетического комплекса России, введенные перед уходом администрации экс-президента США Джо Байдена, не смогли привести к сокращению экспортных поставок российской нефти, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из РФ вырос. Кроме того, Москва за последнее время нарастила отгрузки из терминалов в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.
Ранее стало известно, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru