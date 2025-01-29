СМИ: Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России

Американские санкции против топливно-энергетического комплекса России, введенные перед уходом администрации экс-президента США Джо Байдена, не смогли привести к сокращению экспортных поставок российской нефти, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из РФ вырос. Кроме того, Москва за последнее время нарастила отгрузки из терминалов в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.

Ранее стало известно, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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