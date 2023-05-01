Губернатор Севастополя Развожаев заявил об атаке беспилотников
1 мая 202318:14
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об атаке беспилотников на внешнем рейде.
По его словам, силы флота совместно с ПВО сбили один из дронов.
«Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», - написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».
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1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru