Губернатор Севастополя Развожаев заявил об атаке беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об атаке беспилотников на внешнем рейде.

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По его словам, силы флота совместно с ПВО сбили один из дронов.

«Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиАтакаСевастополь

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