СМИ: Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок

Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок, сообщает Saut al-Iraq.

Путин: США используют в своих целях одураченных украинцев

По данным издания, Москва и Пекин планируют нарисовать новую карту мира – эти две страны намереваются распределить роли между игроками на мировой арене. Конфликт вокруг Украины продемонстрировал неспособность Вашингтона удержать статус мощнейшей силы в мире. А из-за обострения на Ближнем Востоке позиции США слабеют с каждым днем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Российские войны борются со злом и угнетением за будущее всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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