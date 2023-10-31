СМИ: Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок
Россия и КНР нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок, сообщает Saut al-Iraq.
По данным издания, Москва и Пекин планируют нарисовать новую карту мира – эти две страны намереваются распределить роли между игроками на мировой арене. Конфликт вокруг Украины продемонстрировал неспособность Вашингтона удержать статус мощнейшей силы в мире. А из-за обострения на Ближнем Востоке позиции США слабеют с каждым днем.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Российские войны борются со злом и угнетением за будущее всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru