Германия призвала не вводить санкции против российского энергосектора
Берлин настаивает на исключении для энергетического сектора в случае блокировки доступа банков России к расчетам в долларах в рамках ограничительных мер против Москвы при эскалации ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.
Так, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом исключение не коснется ограничений в отношении российского проекта «Северный поток — 2».
Как сообщают собеседники агентства, другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Не исключено, что исключение для энергетического сектора станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с Вашингтоном.
Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. По словам американского лидера, только российский лидер знает о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Германия призвала не вводить санкции против российского энергосектора
- CNN «признал» Харьков российским
- Пушков считает, что Украину не будут слушать в вопросах стратегической безопасности
- СМИ: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО в 2007 году
- Вашингтон проинформировал Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности
- Гинцбург: на изучение вакцины от коронавируса для детей нужно 3 месяца
- МВФ оценил последствия ситуации вокруг Украине для мировой экономики
- В ООН назвали ограничения на поездки из-за коронавируса контрпродуктивными
- Вашингтон не планирует обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности
- Белый дом высказался об инциденте, когда Байден обозвал журналиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru