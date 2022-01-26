Германия призвала не вводить санкции против российского энергосектора

Берлин настаивает на исключении для энергетического сектора в случае блокировки доступа банков России к расчетам в долларах в рамках ограничительных мер против Москвы при эскалации ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

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Так, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом исключение не коснется ограничений в отношении российского проекта «Северный поток — 2».

Как сообщают собеседники агентства, другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Не исключено, что исключение для энергетического сектора станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с Вашингтоном.

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. По словам американского лидера, только российский лидер знает о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины.

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