В США заявили, что будут поставлять оружие Украине для защиты внутри границ

США будут поставлять оружие Украине для защиты внутри границ страны, но не за ее пределами. Такое заявление сделал постпред США при ООН, передает ТАСС.

В Госдепе также подтвердили, что возможность отправки Украине ряда систем рассматривается. Однако также отметили, что речь не идет о ракетах дального действия.

Ранее Байден заявил, что США не станут отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал разумным такое решение американского лидера.



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ФОТО: РИА Новости
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