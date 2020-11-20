Экономист: «Третьей волной» коронавируса корейцы маскируют проблемы в экономике

«Странно было бы в одну осень иметь две волны. Но Корея имеет экономический интерес их выделить, так как им нужно чем-то прикрыть проблемы в собственной экономике. Страна длительное время занимала привилегированное положение в международной торговле. Например, под южнокорейские порты и верфи ликвидировались аналогичные предприятия в других странах. Поэтому сейчас Корея испытывает нажим протекционизма, когда правительства других стран пытаются действовать в собственных интересах», - отметил экономист,

Колташов обратил внимание на сигналы, говорящие об изменении правил мировой торговли.

«Я думаю, что для правил свободной торговли наступает сложный период. Только что страны АСЕАН подписали соглашение с Китаем, и оно говорит о том, что страны больше не ориентируются на США в торговом плане. Не получится все списать на коронавирус, нужно объяснять, что в стране не так с экономикой, и почему по старой схеме вы больше работать не можете», - сказал он.



Экономист также рассказал, как странам выйти из глобального кризиса, который наступил еще до пандемии.



«Мы не столько с коронавирусом сталкиваемся, сколько с волнами глобального кризиса, а точнее депрессии. Нет решений в экономике в Европе, Англии. С точки зрения поставок сырьевых товаров, это для России серьезный вызов. Нам нужно больше развивать внутренний рынок и меньше ориентироваться на внешний», - отметил Колташов.



Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения. Он отметил, что основной фактор заражения – общение между людьми, ибо заражаются друг от друга в помещениях.



Между тем, за минувшие сутки в России выявили рекордное число заболевших коронавирусом - 24 318 человек. Антирекорд обновила и Москва: в столице зафиксировали 6 902 новых случаев заражения.

