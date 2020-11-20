Экономист: «Третьей волной» коронавируса корейцы маскируют проблемы в экономике
Власти Южной Кореи объявили о третьей волне коронавируса в Сеуле. Накануне в столице страны выявили максимальное число заболевших за сутки с августа. Представитель министерства здравоохранения пообещал ввести новые ограничения, если ситуация не улучшится.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему властям выгодно объявлять о новых волнах, даже если их нет.
«Странно было бы в одну осень иметь две волны. Но Корея имеет экономический интерес их выделить, так как им нужно чем-то прикрыть проблемы в собственной экономике. Страна длительное время занимала привилегированное положение в международной торговле. Например, под южнокорейские порты и верфи ликвидировались аналогичные предприятия в других странах. Поэтому сейчас Корея испытывает нажим протекционизма, когда правительства других стран пытаются действовать в собственных интересах», - отметил экономист,
Колташов обратил внимание на сигналы, говорящие об изменении правил мировой торговли.
«Я думаю, что для правил свободной торговли наступает сложный период. Только что страны АСЕАН подписали соглашение с Китаем, и оно говорит о том, что страны больше не ориентируются на США в торговом плане. Не получится все списать на коронавирус, нужно объяснять, что в стране не так с экономикой, и почему по старой схеме вы больше работать не можете», - сказал он.
Экономист также рассказал, как странам выйти из глобального кризиса, который наступил еще до пандемии.
«Мы не столько с коронавирусом сталкиваемся, сколько с волнами глобального кризиса, а точнее депрессии. Нет решений в экономике в Европе, Англии. С точки зрения поставок сырьевых товаров, это для России серьезный вызов. Нам нужно больше развивать внутренний рынок и меньше ориентироваться на внешний», - отметил Колташов.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения. Он отметил, что основной фактор заражения – общение между людьми, ибо заражаются друг от друга в помещениях.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили рекордное число заболевших коронавирусом - 24 318 человек. Антирекорд обновила и Москва: в столице зафиксировали 6 902 новых случаев заражения.
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