Главы Минздравов G7 соберутся на экстренное совещание в связи с «омикроном»

Министры здравоохранения стран G7 29 ноября соберутся на экстренную встречу в связи с распространением новой разновидности COVID-19 под названием «омикрон», сообщает RT со ссылкой на заявление Минздрава Великобритании.

В «Векторе» заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения

Главы медицинских ведомств обсудят последнюю информацию, касающуюся нового штамма коронавируса.

Великобритания из-за «омикрона» с 26 ноября приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини.

Разновидность коронавируса «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте».

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