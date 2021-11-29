Главы Минздравов G7 соберутся на экстренное совещание в связи с «омикроном»
Министры здравоохранения стран G7 29 ноября соберутся на экстренную встречу в связи с распространением новой разновидности COVID-19 под названием «омикрон», сообщает RT со ссылкой на заявление Минздрава Великобритании.
Главы медицинских ведомств обсудят последнюю информацию, касающуюся нового штамма коронавируса.
Великобритания из-за «омикрона» с 26 ноября приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини.
Разновидность коронавируса «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте».
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