В «Векторе» заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения

«Вариант «омикрон», отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о появлении в России коронавируса «омикрон».

В странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

