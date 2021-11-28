В «Векторе» заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает серьезные опасения
Омикрон-штамм коронавируса вызывает большую озабоченность . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«Вариант «омикрон», отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о появлении в России коронавируса «омикрон».
В странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru