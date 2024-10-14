Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза на встрече в Люксембурге 14 октября обсудят наполнение нового режима санкций против России за якобы дестабилизирующие действия за рубежом, сообщает РИА Новости.

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Новые санкционные рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике российского правительства, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов.

Главы МИД стран Евросоюза также планируют утвердить расширение санкций за дестабилизацию ситуации в Молдавии.

Ранее совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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