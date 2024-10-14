Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции

Новые санкционные рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике российского правительства, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов.

Главы МИД стран Евросоюза также планируют утвердить расширение санкций за дестабилизацию ситуации в Молдавии.

Ранее совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

