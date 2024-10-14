Главы МИД стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза на встрече в Люксембурге 14 октября обсудят наполнение нового режима санкций против России за якобы дестабилизирующие действия за рубежом, сообщает РИА Новости.
Новые санкционные рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике российского правительства, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов.
Главы МИД стран Евросоюза также планируют утвердить расширение санкций за дестабилизацию ситуации в Молдавии.
Ранее совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru