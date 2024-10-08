Совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций

Совет Евросоюза утвердил в окончательной редакции новый режим санкций в отношении России. На этот раз рестрикции вводятся за «дестабилизирующие действия за границей».

Совет в специальном заявлении пояснил, что новый санкционный формат дает право ЕС преследовать граждан и организации, которые принимают участие в действиях и политике властей РФ по подрыву основополагающих ценностей объединения и его участников, их безопасности, независимости и целостности, а также ценностей международных организаций и третьих государств.

Утвержденный санкционный формат определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в «черные списки». Создание нового режима рестрикций до этого поддержали лидеры стран Евросоюза. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в июне ЕС активировал очередной, уже 14 пакет антироссийских санкций. В общей сложности в Евросоюзе действуют уже свыше 40 различных режимов ограничений в отношении Москвы.

