Совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций
Совет Евросоюза утвердил в окончательной редакции новый режим санкций в отношении России. На этот раз рестрикции вводятся за «дестабилизирующие действия за границей».
Совет в специальном заявлении пояснил, что новый санкционный формат дает право ЕС преследовать граждан и организации, которые принимают участие в действиях и политике властей РФ по подрыву основополагающих ценностей объединения и его участников, их безопасности, независимости и целостности, а также ценностей международных организаций и третьих государств.
Утвержденный санкционный формат определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в «черные списки». Создание нового режима рестрикций до этого поддержали лидеры стран Евросоюза. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в июне ЕС активировал очередной, уже 14 пакет антироссийских санкций. В общей сложности в Евросоюзе действуют уже свыше 40 различных режимов ограничений в отношении Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru