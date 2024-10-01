США ввели санкции против семи граждан и двух компаний из РФ

Власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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В частности, в «чёрный» список попали граждане РФ Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин и Виктор Якубец.

Кроме того, рестрикции введены протиы российских компаний ООО «Солар-Инвест» и ООО «Вымпел-Содействие».

Ранее власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, включив в него пять судов, якобы «участвующих в транспортировке российского СПГ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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