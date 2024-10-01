США ввели санкции против семи граждан и двух компаний из РФ
Власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В частности, в «чёрный» список попали граждане РФ Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин и Виктор Якубец.
Кроме того, рестрикции введены протиы российских компаний ООО «Солар-Инвест» и ООО «Вымпел-Содействие».
Ранее власти Великобритании расширили список антироссийских санкций, включив в него пять судов, якобы «участвующих в транспортировке российского СПГ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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