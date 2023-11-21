Главы МИД семи стран создали контактную группу по сектору Газа

«Она [группа] начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября. - НСН) в Москве», — подчеркнул министр.

По словам Фидана, он будет присутствовать на встрече в российской столице и «в следующих поездках» — в Лондоне и Париже в среду.

Между тем глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что стороны палестино-израильского конфликта приближаются к заключению соглашения о перемирии в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

