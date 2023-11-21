Главы МИД семи стран создали контактную группу по сектору Газа
Министры иностранных дел Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии создали контактную группу по сектору Газа. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает газета Star.
«Она [группа] начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября. - НСН) в Москве», — подчеркнул министр.
По словам Фидана, он будет присутствовать на встрече в российской столице и «в следующих поездках» — в Лондоне и Париже в среду.
Между тем глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что стороны палестино-израильского конфликта приближаются к заключению соглашения о перемирии в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru