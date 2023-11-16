Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа

Документ поддержали 12 стран, пишет Ura.ru. Против резолюции выступили США, Великобритания и Россия. Москва предлагала дополнить документ призывом к прекращению огня и перемирию, однако инициатива была отклонена, отмечает телеканал «360».

Резолюция призывает Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, обеспечивать безопасность гражданского населения, при этом акцент сделан на защите детей: эвакуации больных или пострадавших вместе с опекунами. Также Совбез предложил создать коридоры и объявить гуманитарные паузы в секторе Газа.

