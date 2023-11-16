Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа
Совет Безопасности ООН принял резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту с призывом к соблюдению международного права и заботе о безопасности мирных граждан. Трансляция заседания велась на официальном сайте ООН.
Документ поддержали 12 стран, пишет Ura.ru. Против резолюции выступили США, Великобритания и Россия. Москва предлагала дополнить документ призывом к прекращению огня и перемирию, однако инициатива была отклонена, отмечает телеканал «360».
Резолюция призывает Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, обеспечивать безопасность гражданского населения, при этом акцент сделан на защите детей: эвакуации больных или пострадавших вместе с опекунами. Также Совбез предложил создать коридоры и объявить гуманитарные паузы в секторе Газа.
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