Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту с призывом к соблюдению международного права и заботе о безопасности мирных граждан. Трансляция заседания велась на официальном сайте ООН.

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Документ поддержали 12 стран, пишет Ura.ru. Против резолюции выступили США, Великобритания и Россия. Москва предлагала дополнить документ призывом к прекращению огня и перемирию, однако инициатива была отклонена, отмечает телеканал «360».

Резолюция призывает Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, обеспечивать безопасность гражданского населения, при этом акцент сделан на защите детей: эвакуации больных или пострадавших вместе с опекунами. Также Совбез предложил создать коридоры и объявить гуманитарные паузы в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости
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