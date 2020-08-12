Главный инфекционист США сомневается в российской вакцине от коронавируса

Главный американский инфекционист США Энтони Фаучи сомневаемся в российской вакцине от коронавируса. Он заявил, что вряд ли ее проверили должным образом. А Штаты могут представить подобные препараты «хоть на следующей неделе», цитирует ученого «Свободная пресса».

Россия запустила «Sputnik V». V значит вакцина от коронавируса

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН отметил колоссальный общий труд при создании вакцины.

«Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры