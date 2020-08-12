Главный инфекционист США сомневается в российской вакцине от коронавируса
Главный американский инфекционист США Энтони Фаучи сомневаемся в российской вакцине от коронавируса. Он заявил, что вряд ли ее проверили должным образом. А Штаты могут представить подобные препараты «хоть на следующей неделе», цитирует ученого «Свободная пресса».
Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН отметил колоссальный общий труд при создании вакцины.
«Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, нужна вакцина. Здесь мы идем впереди планеты всей, это радует. Наши медицина и наука оказались на высоте», – сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru