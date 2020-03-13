Новости за ночь: Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что у его жены Софи Грегуар обнаружен коронавирус Covid-2019. Политик написал в «Твиттере», что у супруги слабо выраженные симптомы. Тем не менее, Софи Грегуар-Трюдо останется на карантине и будет следовать рекомендациям врача.
У самого Трюдо, по его словам, никаких симптомов вируса нет. Он чувствует себя хорошо, но по совету врача решил на время самоизолироваться.
«Как и сегодня, я буду продолжать работать из дома и проводить встречи с помощью видео- и телеконференций», - заявил он.
В Канаде зафиксировано 142 случая заражения новым коронавирусом. Один пациент скончался, 11 выздоровели, остальные проходят лечение.
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