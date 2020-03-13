В МИД Китая предположили попадание коронавируса в страну из США
Представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает РИА Новости.
Заявление Лицзяня стало ответом на слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, который сообщил, что в Соединенных штатах был ряд случаев, когда люди якобы умирали от гриппа, но анализы показывали у них наличие коронавируса в организме после смерти.
В сообщении дипломат призвал США быть откровенными и опубликовать свои данные с объяснением.
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